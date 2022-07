Klara Castanho volta a trabalhar e mostra roteiro de série: 'Estudando'

Klara também falou que, enquanto ainda estava no hospital, foi abordada por um colunista que sabia da gravidez, mas não do estupro. Poucos dias após o parto, ela disse ter sido procurada por outro colunista.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Klara Castanho, 21, usou as redes sociais para mostrar aos seguidores e fãs que voltou a trabalhar. Neste sábado (30), ela compartilhou a foto de uma página do roteiro da série "De volta aos 15" (Neftlix), na qual interpreta a personagem Carol.

