Klara Castanho vence ação contra Antonia Fontenelle e será indenizada em R$ 50 mil

Anteriormente, Klara entrou com uma ação de queixa-crime na Justiça contra Antonia por seus comentários sobre o filho que foi doado, por ter sido fruto de um estupro. A atriz alegou ter se sentido "humilhada" pela forma como o assunto veio a público e pelo julgamento público que sofreu dela, dizendo que se sentiu obrigada a expor o ocorrido após as publicações de denúncia da youtuber.

A atriz Klara Castanho venceu uma ação contra a youtuber Antonia Fontenelle. Conforme a decisão da juíza Flávia Viveiro de Castro, da 2ª Vara Cível da Barra, a ex-mulher de Marcos Paulo terá que indenizar a artista em R$ 50 mil por danos morais. A decisão cabe recurso. As informações foram confirmadas pelo colunista Anselmo Gois, do jornal O Globo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.