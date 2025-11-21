   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Klara Castanho participa de campanha sobre violência contra a mulher

Por Folha de São Paulo

21/11/2025 18h16 — em
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Klara Castanho, 25, é a estrela do novo episódio da campanha Precisamos Falar Sobre Agressão, da jornalista Ana Paula Araújo.

No filme, dirigido por Isabelle Drummond, a atriz narra a violência vivida por Mariana (nome fictício), uma adolescente que tem seus vídeos íntimos expostos na internet por um ex-namorado.

"Essa foi a história da Mariana, mas poderia ser a história de muitas adolescentes. Não se cale. Denuncie", diz Klara.

O relato foi retirado do livro "Agressão: A Escalada da Violência Doméstica no Brasil", de Ana Paula Araújo. Ela também é autora de "Abuso: A Cultura do Estupro no Brasil".

"A violência contra meninas e mulheres ganhou, nos últimos anos, uma nova forma: a virtual. Assédio, perseguição, exposição sem consentimento e chantagem são alguns dos crimes cometidos pela internet, especialmente pelas redes sociais, e que vem causando danos enormes, muitas vezes, irreparáveis. Esse é mais um alerta da nossa série sobre violência doméstica", escreveu a jornalista na publicação da campanha.

Em outros episódios, participam atrizes como Natália Dill, Heslaine Vieira, Beth Goulart e Marjorie Estiano. Cada uma narra uma situação diferente de violência relatada por mulheres, como abuso psicológico, violência patrimonial e agressões físicas.

Bastidores da Política - No país das cotas, Lula cria a sua no STF Bastidores da Política
No país das cotas, Lula cria a sua no STF

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Arte e Cultura

+ Arte e Cultura


21/11/2025

Festival MixBrasil premia 'A Natureza das Coisas Invisíveis' e 'Arrenego'

21/11/2025

Quem é Leticia Prisco, nova namorada de Heloisa Perissé

21/11/2025

A Fazenda 17: Eliminado, Wallas desabafa sobre 'bullying' por usar peruca

21/11/2025

Novo filme 'Silvio Santos' é pobre e reforça que o personagem é infilmável

21/11/2025

Ex-BBB rebate críticas ao voltar a vender doces: 'Sou dona da minha própria marca'.

21/11/2025

Morre Leonardo Fróes, poeta que leu o humano por meio da natureza, aos 84 anos

21/11/2025

Comediante francês conta bastidores da viagem com Emmanuel Macron a Salvador e Belém

21/11/2025

Gabriel O Pensador se casa com Gabriela Vicente em cerimônia intimista

21/11/2025

Virginia Fonseca supera Victoria Beckham e lidera ranking das WAGs mais ricas do mundo

21/11/2025

'Uma porcaria': o filme que Jason Momoa considera o pior de sua carreira

21/11/2025

Quadrinho raro de Superman é vendido por US$ 9 milhões

21/11/2025

Morre Leonardo Fróes, poeta que leu o humano por meio da natureza, aos 84 anos

21/11/2025

Filha de Bruce Willis diz que às vezes não é reconhecida pelo ator

21/11/2025

Programação da TV aberta neste sábado (22)

21/11/2025

Antonio Obá abre caminhos de terra e destino em universo próprio em mostra

21/11/2025

'A Queda do Céu', exibido em Cannes, mostra experiência yanomami radical

21/11/2025

'A Queda do Céu' transmite a sabedoria yanomami ao planeta

21/11/2025

Após ser baleado, Vittor Fernando nega ter sido alvo de execução

21/11/2025

Simone Biles conta problemas com implantes de silicone e admite susto após cirurgia

20/11/2025

No Piccoli Cucina, em Pinheiros, passeio por cardápio ítalo-vegano poderia ser mais fluido

20/11/2025

Pras Michel, do grupo Fugees, é condenado a 14 anos de prisão nos EUA

20/11/2025

Com 1ª Miss Palestina, Miss Universo 2025 inicia na Tailândia

20/11/2025

Autorretrato de Frida Kahlo é vendido por US$ 54,7 milhões e bate recorde

20/11/2025

Fafá de Belém exalta o Pará e brinca: 'Na Alemanha não tem isso'

20/11/2025

Erivo quis garantir segurança de Ariana Grande em ataque em Singapura

20/11/2025

Heloísa Perissé está namorando a diretora Letícia Prisco, diz site

20/11/2025

Produtora de show de Kanye West em SP tenta fazer o músico se desculpar a judeus

20/11/2025

Lucélia Santos diz que foi vítima de golpe da hospedagem em Belém na COP30

20/11/2025

Show de Kanye West em São Paulo é cancelado após conflitos com a Prefeitura


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!