Klara Castanho participa de campanha sobre violência contra a mulher
Por Folha de São Paulo
21/11/2025 18h16 — em
Arte e Cultura
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Klara Castanho, 25, é a estrela do novo episódio da campanha Precisamos Falar Sobre Agressão, da jornalista Ana Paula Araújo.
No filme, dirigido por Isabelle Drummond, a atriz narra a violência vivida por Mariana (nome fictício), uma adolescente que tem seus vídeos íntimos expostos na internet por um ex-namorado.
"Essa foi a história da Mariana, mas poderia ser a história de muitas adolescentes. Não se cale. Denuncie", diz Klara.
O relato foi retirado do livro "Agressão: A Escalada da Violência Doméstica no Brasil", de Ana Paula Araújo. Ela também é autora de "Abuso: A Cultura do Estupro no Brasil".
"A violência contra meninas e mulheres ganhou, nos últimos anos, uma nova forma: a virtual. Assédio, perseguição, exposição sem consentimento e chantagem são alguns dos crimes cometidos pela internet, especialmente pelas redes sociais, e que vem causando danos enormes, muitas vezes, irreparáveis. Esse é mais um alerta da nossa série sobre violência doméstica", escreveu a jornalista na publicação da campanha.
Em outros episódios, participam atrizes como Natália Dill, Heslaine Vieira, Beth Goulart e Marjorie Estiano. Cada uma narra uma situação diferente de violência relatada por mulheres, como abuso psicológico, violência patrimonial e agressões físicas.
