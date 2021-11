Kirsten Dunst diz que voltaria a interpretar Mary Jane em 'Homem-Aranha'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kirsten Dunst, 39, disse que seria divertido voltar a interpretar Mary Jane em filme do Homem-Aranha. A última vez que a atriz deu vida à personagem foi há 14 anos, em "Homem-Aranha 3" (2007). Ela estreou no papel em 2002 no primeiro filme da trilogia em que Tobey Maguire faz o super-herói.

"Eu faria isso. Por que não? Isso seria divertido", disse Dunst à revista Variety. "Eu nunca diria não para algo como isso. Eu seria a MJ velha nesse ponto, com vários bebezinhos do Aranha", completou. A declaração foi dada na noite de quinta (11) na exibição do filme "The Power of the Dog", em Los Angeles.

Dunst já disse anteriormente que não está no novo filme do herói, "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", que estreia em dezembro. Zendaya faz o papel de MJ na produção. Mas o retorno do ator Alfred Molina, que faz Doutor Octopus em "Homem-Aranha 2", já foi confirmado em trailer divulgado do longa.

O trailer de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" começa com Peter Parker (Tom Holland) vivendo o drama de todos saberem que ele é o Homem-Aranha --a identidade do herói foi dedurada por Mistério no filme anterior "Homem-Aranha: Longe de Casa".

"Você não se sente aliviado? Agora que todo mundo sabe [sua identidade], você não precisa mais se esconder", indaga MJ. Mas Parker não está muito satisfeito. É quando ele procura Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para saber se é possível que todos esqueçam que ele é o Homem-Aranha.

A prévia mostra Doutor Estranho fazendo um feitiço para que isso aconteça, enquanto o herói adolescente começa a indagar se a magia vai afetar também a memória de pessoas próximas como MJ. No fim do trailer, surge Doutor Octopus que diz: "Olá, Peter."