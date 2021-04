Kim Kardashian e sua família foram inspiração para 'Bridgerton', diz atriz

"Você também sabia que o Sr. Pearl fez seu espartilho para o Met Gala e o próximo que ele fez foi o meu para 'Bridgerton'? Você faz parte do mundo 'Bridgerton' há mais tempo do que imagina!", terminou Coughlan.

Coughlan interpreta Penelope Featherington e afirmou: "Como fã número um de 'Bridgerton' no mundo, Kim Kardashian sabe que as Kardashians foram uma grande inspiração para os Featheringtons e falamos sobre elas o tempo todo durante nossas provas de figurino".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.