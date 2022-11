Kim Kardashian e irmãs celebram os 67 anos da mãe se vestindo como ela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As irmãs Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian e Kylie Jenner postaram uma série de stories em seus perfis de Instagram neste sábado (5) em que se vestem com looks memoráveis de sua mãe, Kris Jenner, que comemora 67 anos.

Kris ficou conhecida pelo reality show "Keeping Up With the Kardashians", onde exibia versões de um penteado repicado curto, pelos óculos escuros e por estar sempre com uma câmera filmadora em mãos.

Cada filha escolheu um momento da vida de Kris para replicar e, no Instagram, Kim explicou exatamente a inspiração para sua escolha, um vestido de lantejoulas que a mãe usou em uma mensagem de feliz natal há cerca de dez anos.

Kris é mãe das cinco protagonistas do reality, que hoje encabeçam as listas VIP de celebridades, e de Rob Kardashian, caçula do primeiro casamento dela, com o advogado Robert Kardashian, famoso por defender o atleta OJ Simpson da acusação de assassinato da esposa. Kylie e Kendall Jenner são filhas do segundo casamento, com Caitlyn Jenner, ex-atleta de decatlo.