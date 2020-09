Kim Kardashian anuncia fim de Keeping Up with de Kardashians após 20 temporadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No ar desde 2007, o reality show Keeping Up with the Kardashians (acompanhando os Kardashians, em tradução livre) vai ter seus últimos episódios inéditos exibidos em 2021. A informação foi dada por Kim Kardashian, 39, por meio de uma publicação feita nesta terça-feira (8) no Instagram.

"É com o coração pesado que tomamos a difícil decisão, como família, de dizer adeus ao Keeping Up with the Kardashians", escreveu a socialite, que alcançou o estrelado por meio do programa. "Depois do que serão 14 anos, 20 temporadas, centenas de episódios e inúmeros programas derivados, estamos mais do que gratos a todos vocês que nos assistiram por todos esses anos."

A mulher do rapper Kanye West, 43, destacou que os fãs do programa puderam acompanhar "bons e maus momentos, a felicidade, as lágrimas e os muitos relacionamentos e filhos" que ela teve ao longo dos anos. "Vamos sempre valorizar as memórias maravilhosas e as inúmeras pessoas que conhecemos ao longo do caminho", afirmou.

Ela também agradeceu aos produtores e ao canal E!, onde o programa é exibido originalmente, pelas "incontáveis horas documentando nossas vidas".

"Nossa última temporada irá ao ar no início do próximo ano em 2021", informou. "Sem Keeping Up with the Kardashians, eu não estaria onde estou hoje. Sou extremamente grata a todos que assistiram e apoiaram a mim e à minha família nos últimos 14 anos incríveis. Este programa nos tornou quem somos e eu estarei em dívida para sempre com todos que desempenharam um papel na formação de nossas carreiras e mudando nossas vidas para sempre."

A 19ª temporada de Keeping Up with the Kardashians estreia no dia 17 de setembro nos Estados Unidos.

Além do título original, outros 12 programas foram derivados do programa (os chamados spin offs). São eles Kourtney & Khloe Take Miami, Kourtney & Kim Take New York, Kourtney & Kim Take Miami, Kourtney & Khloe Take the Hamptons, Khloe & Lamar, Sex with Brody, I Am Cait, DASH Dolls, Life of Kylie, Rob & Chyna, Revenge Body com Khloe Kardashian e Flip It Like Disick.

Em comunicado, o E! disse que o programa vai fazer falta em sua grade. "Junto com todos vocês, gostamos de acompanhar os momentos íntimos que a família tão corajosamente compartilhou, permitindo-nos entrar em suas vidas diárias", afirma o texto.

"Vamos sentir falta deles de todo o coração, [mas] respeitamos a decisão da família de viver suas vidas sem nossas câmeras", prossegue o comunicado. "Ainda não é o nosso adeus final, estamos entusiasmados com o lançamento da nova temporada de Keeping Up with the Kardashians em 17 de setembro, com a última temporada sendo exibida em 2021. Agradecemos a toda a família extensa e nossos parceiros de produção, Bunim Murray e Ryan Seacrest Produções para embarcar neste fenômeno global juntos."