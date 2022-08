The Killers, Twenty One Pilos e Hot Chip fazem show no festival GPWeek em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - The Killers e Twenty One Pilots são as principais atrações da primeira edição do festival GPWeek, que será realizado em 12 de novembro, no Allianz Parque (zona oeste de São Paulo). Hot Chip, The Bad Camino e os brasileiros da Fresno completam a programação.

A venda de ingressos para o público geral começa nesta quinta (11), às 9h, pelo site da Eventim. Clientes do C6 Bank contam com pré-venda exclusiva até esta quarta (10). Os tíquetes têm preços que variam de R$ 170 a R$ 1.990.

Com sete horas de música, o evento antecede a etapa do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, marcado para 13 de novembro no autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo), e celebra os 50 anos do esporte no Brasil.

"O GPWeek reforça a conexão do automobilismo com a música", diz a produtora 30E - Thirty Entertainment.

Brandon Flowers, vocalista da banda The Killers, em show no festival Glastonbury, no Reino Unido Henry Nicholls - 29.jun.2019/Reuters ****

GPWeek - 1ª edição

Quando: 12 de novembro de 2022

Onde: Allianz Parque (av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, zona oeste, São Paulo)

Quanto: R$ 170 a R$ 1.990

Mais informações: gpweek.com.br