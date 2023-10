The Killers faz apresentação extra em SP antes do Primavera Sound

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A banda americana The Killers vai fazer uma apresentação extra antes de se apresentar no festival Primavera Sound, em São Paulo.

O show acontece no dia 30 de novembro, às 21h, no Tokio Marine Hall. Os portões serão abertos às 19h.

Os ingressos podem ser comprados a partir de hoje, no site da Tickets For Fun.

A banda é uma das atrações principais do Primavera Sound, onde se apresenta no dia 2 de dezembro ao lado de nomes como Pet Shop Boys e Marisa Monte. No dia seguinte, o palco receberá bandas como The Cure, Beck, Bad Religion.

O grupo é dono de sucessos como "Mr. Brightside" e "Somebody Told Me" e é formado por Brandon Flowers, Ronnie Vannucci, Dave Keuning e Mark Stoermer.

Além do The Killers, outras duas atrações do Primavera Sound farão apresentações fora do festival: Carly Rae Jepsen canta no Rio de Janeiro no dia 3 de dezembro, e o Pet Shop Boys canta em São Paulo no dia 4 de dezembro.

Valor dos ingressos:

Pista - R$ 810

Frisa em pé - lado esquerdo: R$ 780

Frisa em pé - lado direito: R$ 780

Camarote em pé: R$ 900

Os ingressos podem ser parcelados em até 3x sem juros.