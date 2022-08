Khloé Kardashian fala sobre a chegada do 2º filho com o ex Tristan Thompson

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária e socialite Khloé Kardashian, 38, falou pela primeira vez sobre a a chegada do segundo filho, por meio de barriga de aluguel, com o ex-marido, o jogador de basquete Tristan Thompson, 31, em entrevista à revista Elle, publicada nesta terça-feira (30). Ela sempre quis dar um irmão a primogênita True, 4.

Khloé disse que pode até parecer clichê, mas ama tudo da maternidade, até as partes mais difíceis. Segundo ela, é muito assustador hoje em dia ser mãe com tanto acesso das crianças às informações. "Meus filhos me desafiam a ser capaz de transformar pessoas pequenas em grandes e isso é realmente incrível, uma honra e um presente. "

Kardashian e Thompson conceberam seu filho por meio de barriga de aluguel em novembro de 2021 -um mês antes dela descobrir que ele a traiu com Maralee Nichols e teve um filho chamado Theo. Desde que a socialite e o jogador começaram a namorar, em 2016, seu relacionamento tumultuado foi abalado por vários escândalos de traição.

O representante da família Kardashian confirmou, em julho, que Khloé estava incrivelmente grata por uma bênção tão bonita. "Gostaríamos de pedir gentileza e privacidade para que Khloé possa se concentrar em sua família".

No entanto, o representante da estrela do reality Hulu informou na época que Khloe e Thompson não estão juntos novamente e que não se falam desde de dezembro do ano passado quando se separaram oficialmente.