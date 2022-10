Kevin Spacey se diz grato após ser inocentado de acusação de assédio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Kevin Spacey, 63, foi inocentado da acusação de assédio feita pelo ator Anthony Rapp nesta quinta-feira (20). Após o júri apontar o veredito a favor do ator, seus advogados vieram a público para divulgar seu pronunciamento.

"Ele está profundamente grato a este júri em particular. Este era um grupo altamente educado de seis mulheres e cinco homens, todos exceto um graduado na faculdade e a maioria com pós-graduação. O veredito deles foi rápido e decisivo. A justiça foi feita hoje", diz o texto.

"O senhor Spacey é grato por viver em um país onde os cidadãos têm direito a julgamento por jurados imparciais que tomam sua decisão com base em evidências e não em rumores ou mídias sociais", acrescenta o texto do advogado de Spacey, divulgado pelo jornal Mirror.

O resultado foi dado após o júri, que avaliou o caso em Nova York, considerar não haver provas suficientes para o suposto crime. Com a decisão, o protagonista de "House of Cards" não vai mais precisar pagar uma indenização de US$ 40 milhões (cerca de R$ 208 milhões) por danos morais a Rapp. O julgamento durou cerca de nove horas.

Rapp alega ter sofrido a agressão sexual em 1986, aos 14 anos. Ele afirma que estava na casa de Spacey quando o ator, que estava bêbado, o levantou e o colocou numa cama. Spacey teria deitado ao lado do jovem, colocado seus braços ao seu redor e pressionado a virilha contra o corpo do adolescente.

Apesar da vitória, Spacey ainda está envolvido em outros processos. Ele foi condenado a pagar US$ 31 milhões (cerca de R$ 162 milhões) à MRC, produtora de "House of Cards", por causa das acusações de abuso que recebeu. Spacey também enfrenta acusações no Reino Unido por supostamente abusar sexualmente de três homens.