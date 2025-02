Kevin Spacey responde acusação de assédio de Guy Pearce

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma enfrentar uma onda de acusações de assédio sexual e ser absolvido, Kevin Spacey se pronunciou nesta terça-feira (18) sobre a recente fala do ator Guy Pearce, com quem contracenou em "Los Angeles, Cidade Proibida", de 1997.

Em entrevista a um podcast da Hollywood Reporter, Guy Pearce, 57, falou que Spacey, 65, o "tinha como alvo" e que sentia medo do colega. "Embora eu tenha sido uma vítima em algum grau, eu certamente não sou uma vítima da mesma forma que outras pessoas, que foram atacadas por predadores sexuais", disse Guy Pearce.

"Durante cinco meses, eu me forcei a pensar 'ah, não foi nada'", continuou Pearce. "Eu tinha medo do Kevin, ele é um cara agressivo. Ele é extremamente charmoso, brilhante no que faz, impressionante. Ocupa um salão. Mas eu era jovem e vulnerável e ele me tinha como um alvo", disse.

Kevin Spacey respondeu à fala do ex-colega com um vídeo publicado no X. "Trabalhamos juntos muito tempo atrás. Se eu fiz algo que te incomodou, você poderia ter falado comigo na época", disse. "Em vez disso, você resolveu falar com a imprensa e agora eles estão atrás de mim para saber a resposta. Quer saber a minha resposta? Cresça", disparou o astro.

"Você também contou à imprensa que um ano depois do filme você voou até Savannah, Georgia, onde eu estava gravando outro filme, só para passar um tempo comigo? Eu peço desculpas se eu não captei a mensagem de que você não queria passar tempo comigo", continuou.

"E agora você aparece 28 anos depois, quando eu já fui para o inferno e voltei, para quê? Vencer o cara mau? É isto que está acontecendo? Por que demorou tanto? Se quer conversar, fico feliz de ter essa conversa, em qualquer lugar, a qualquer hora, pode ser aqui mesmo ao vivo no X. Não tenho nada a esconder. Mas, Guy, você precisa crescer. Você não é uma vítima", concluiu Spacey.

MÃO BOBA

Guy Pearce já havia falado sobre o episódio em 2018, em entrevista a um canal de TV da Austrália, sua terra natal. Na ocasião, o ator disse que foi "um pouco difícil" filmar com Kevin Spacey porque ele era "mão boba".

Diante da repercussão da entrevista na época, Guy se explicou. Ele disse que não foi agredido nem molestado pelo colega, mas que "se sentiu desconfortável". "Lidei com a situação do meu jeito", falou.

Kevin Spacey tem dois Oscars por "Beleza Americana" e "Os Suspeitos", além de um Globo de Ouro e cinco indicações ao Emmy pela série "House of Cards".

Desde 2017, o ator enfrentou múltiplas acusações de assédio, todas contra homens. Em 2022, ele foi absolvido em um tribunal de Nova York e, em 2023, foi inocentado de nove acusações em uma corte de Londres.