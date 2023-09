Kevin Costner é condenado a pagar US$ 63 mil de pensão alimentícia mensal à ex-mulher

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Kevin Costner foi condenado a pagar à sua ex-mulher, Christine Baumgartner, uma pensão alimentícia de US$ 63.209 (cerca de R$ 312 mil) por mês após uma longa batalha na Justiça norte-americana. O juiz de Los Angeles responsável pelo caso, tomou a decisão nesta sexta-feira (1), concedendo o valor proposto pelo ator, de acordo com o TMZ.

Durante seu depoimento, a estrela de "Yellowstone" teria dito que queria passar suas propriedades para seus filhos e insistiu: "Eu não escondo dinheiro da minha esposa". A decisão foi uma vitória para o ator, que havia sido ordenado provisoriamente, em julho, a fazer pagamentos mensais de US$ 129.755 para Christine e seus três filhos Cayden, 16, Hayes, 14, e Grace, 13.

No entanto, no início desta semana, a ex-mulher entrou com um pedido para aumentar esse valor para US$ 175.057, alegando que os filhos "desfrutassem do mesmo estilo de vida" com ambos os pais. Na quinta-feira (31), no entanto, o valor reduziu para US$ 161 mil após a avaliação de um contador técnico.

De acordo com Christine, esse "padrão de vida" de Costner deve incluir uma casa "comparável" à mansão de US$ 145 milhões do ator e "férias de luxo" fretadas em aviões particulares. Ao citar o acordo anterior, no entanto, Costner sugeriu o valor de US$ 51,9 mil - sua oferta inicial -, acusando a ex-mulher de pedir dinheiro em corte para financiar suas próprias despesas, incluindo cirurgia plástica.

A ex-modelo pediu o divórcio do vencedor do Oscar em maio, depois de se casarem em setembro de 2004. O casal assinou um acordo pré-nupcial, que supostamente detalha quanto Christine recebe de Costner como pensão alimentícia e descreve sua situação de vida pós-divórcio. Ela, no entanto, tentou alegar que pode não ter "entendido" o que assinou.