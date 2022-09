Kerline Cardoso, 1ª eliminada do BBB 21, entra em A Fazenda 14

A 14ª edição do reality será apresentada por Adriane Galisteu, 49, que assumiu o programa no ano passado, em sua 13ª edição. No programa, 20 competidores irão disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Antes, o reality era comandado por Marcos Mion, 43, que apresentou as três edições anteriores.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na final do reality Ilha Record, na madrugada desta sexta-feira (9), a apresentadora Adriane Galisteu, 49, revelou mais nomes da lista de peões de A Fazenda 14. Dentre eles, Kerline Cardoso, 30, a primeira eliminada do BBB 21 (Globo), foi confirmada.

