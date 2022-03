Keith Martin, do hit 'Because of You', é encontrado morto, segundo jornais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Keith Martin, famoso pela música "Because of You", foi encontrado morto na sexta-feira (25) em sua casa nas Filipinas. As informações são do jornal The Philippine Star.

O artista estadunidense tinha 55 anos, e a causa da morte não foi revelada. Ele se sagrou com interpretações no estilo R&B.

Martin, que também era compositor e produtor, se mudou para as Filipinas no começo da década passada para atuar junto a outros cantores.

Segundo relatos da publicação, os vizinhos sentiram um cheiro forte vindo do apartamento de Martin e alertaram o administrador do imóvel. Ele estaria morto há uma semana, especula-se.

Nas redes sociais, artistas lamentaram a morte do músico. A filipina Kyla homenageou o colega em seu Twitter.

"Em choque e sem acreditar... Você fará falta, Keith Martin. Obrigado pela inspiração. Você deixará um legado de boa música que é atemporal e sempre será lembrado", escreveu a cantora em sua rede social.

O cantor Kris Lawrence também homenageou o artista.

"Droga... Essa notícia é chocante. Partiu cedo demais, Keith Eric Martin. Você vai fazer falta irmão. Sua música viverá para sempre em nossos corações", escreveu no Facebook.