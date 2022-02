Kéfera Buchmann aproveita brecha na gravação de filme para curtir a folia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e influenciadora Kéfera Buchmann, 29, aproveitou uma brecha nas gravações de seu novo filme -que ainda não pode dar detalhes- para prestigiar o segundo dia de shows do Carnaval na Cidade, no Jockey Clube de São Paulo, no domingo (27).

Ela disse que só foi curtir a folia porque conseguiu decorar os textos do filme que está gravando ao lado dos atores Rômulo Arantes Neto e Nicolas Prattes. "Estou gravando todos os dias e sempre decoro meus textos antes para chegar bem preparada e entregar o meu melhor, desenvolvendo o máximo do papel em que estou envolvida", afirmou.

Além de atriz e influenciadora, Kéfera disse que está evoluindo na carreira de maquiadora. "Agora que eu comprei um pincel bem fino, para fazer vários tipos de delineadores, eu estou amando criar minhas maquiagens e cabelos", disse ela, mostrando os olhos com nuvens laranjas desenhadas nas pálpebras e o cabelo com várias tranças.

No Carnaval da Cidade, Kéfera se inspirou nos looks das personagens da série Euphoria, da HBO, que usam e abusam das cores e dos brilhos. "Já assisti a primeira temporada e estou esperando acabar a segunda para assistir tudo de uma vez. Todas as personagens me chamam atenção, não só pelos visuais, mas pelas histórias de cada uma. Todos os elementos visuais que elas usam influenciam na trama e isso é incrível."