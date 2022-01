Keanu Reeves presenteia equipe com motos e relógios, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Keanu Reeves, 57, é um dos atores mais generosos de Hollywood. Pelo menos é isso o que revelam algumas fontes ao site PageSix. Segundo a publicação, o astro tem vergonha de sua fortuna e prefere doar a instituições e presentear as equipes de filmagens com grandes presentes.

"Ele fica meio que envergonhado com isso. Keanu doou muito dinheiro e fez mais coisas pelos outros do que muitos jamais saberão", comentou uma fonte sobre a fortuna do astro das franquias "Matrix" e "John Wick".

De acordo com o site Celebrity Net Worth, que estima o montante acumulado de celebridades, Reeves atualmente conta com mais de R$ 2 bilhões como patrimônio. Por isso, diz uma outra fonte, que sempre que ele está em gravação faz amizade com todos e presenteia os dublês e atores com motos Harley-Davidson e relógios caros.

Em outubro de 2021, o ator presenteou a equipe de dublês do filme "John Wick: Chapter 4" com relógios Rolex 2020 Submariner com mensagens gravadas, segundo a People. O longa deve estrear nos cinemas em 2022.

O ator surpreendeu os dublês Bruce Concepcion, Jeremy Marinas, Dave Camarillo e Li Qiang com os presentes durante um jantar em Paris após encerrar as filmagens do próximo filme de ação. Reeves também é produtor executivo do longa.

No interior de cada relógio foram gravadas mensagens pessoais do ator para cada um dos dublês. O preço de varejo do relógio é de quase US$ 10 mil (R$ 54,6 mil), segundo o Just Jared.

"Não é apenas pelos presentes. É porque ele os leva tão a sério e os credita por ajudar a contribuir para o sucesso dele. Dublês, treinadores de luta -essas pessoas raramente recebem [esse reconhecimento]", destaca a fonte ao site.

Chad Stahelski, diretor de "John Wick: Chapter 4" e coordenador de dublês na trilogia "Matrix", já disse que o ator distribuiu garrafas de champanhe a 800 pessoas que trabalharam em dois filmes que atuou.

Reeves também já doou milhões de dólares para organizações que apoiam pacientes com câncer. Vale lembrar que em 1991 uma das irmãs dele foi diagnosticada com leucemia.

"A razão pela qual Keanu estrelou 60 filmes é que, além do público, os diretores o amam, os colegas de elenco o amam, as equipes o amam. Ele está sempre preparado, está sempre na hora certa. É atencioso, comunicativo e não há ninguém cujo nome ele não saiba ou com quem não tenha conversado", disse um diretor.

A grande fortuna também se deve pelo fato de Keanu não ter filhos nem casarões. Uma fonte do hotel Chateau Marmont em Hollywood afirmou que até os 40 anos o ator ficava pulando de hotel em hotel.