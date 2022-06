Keanu Reeves, de mãos dadas, faz rara aparição com a namorada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das celebridades mais discretas e enigmáticas de Hollywood, Keanu Reeves, 57, fez uma rara aparição ao lado da namorada, a artista visual Alexandra Grant, 49, neste fim de semana. Os dois posaram juntos no tapete vermelho MOCA Gala, no Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles.

Eles são amigos há anos e trabalharam juntos em 2011 e em 2016, quando Grant ilustrou, respectivamente, os livros "Ode to Happiness" e "Shadows", escritos por Reeves. O namoro veio a público pouco antes da pandemia, no final de 2019: os dois posaram juntos no tapete vermelho do LACMA Art + Film Gala, o principal evento de arte e cinema da Califórnia.

De acordo com o site Page Six, um amigo próximo de Reeves revelou recentemente que o namoro com Grant fez muito bem à estrela de "Matrix". "Talvez seja o primeiro relacionamento que o acalmou", disse. A família do ator, ainda segundo a mesma fonte, também se encantou. A mãe de Keanu seria "uma grande fã" da nora.

As fotos dos dois repercutiram positivamente nas redes. "Fofos", "lindos", "apaixonados" e "bonitinhos demais" foram alguns dos comentários sobre as imagens em que aparecem de mãos dadas. "Só queria que alguém na minha vida me olhasse do jeito que ele olha para a Alexandra", escreveu no Twitter o administrador da página de um fã-clube de Reeves.

No evento deste fim de semana, Grant foi perguntada pela revista People se os dois faziam planos de casamento. E ela: "Com uma taça de vinho... Eu adoraria falar sobre isso. Há um período de isolamento que faço como artista, mas valorizo profundamente a experiência de estar em um relacionamento."

Em dezembro, Reeves falou sobre amor no "The Drew Barrymore Show". Depois que a atriz e apresentadora se definiu como uma amante, "e não uma lutadora", ele respondeu: "Se você é um amante, você tem que ser um lutador... Se você não luta pelo seu amor, que tipo de amor você tem?".