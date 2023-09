Kayky Brito segue sedado e tem melhora 'satisfatória' a tratamento, diz boletim médico

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O ator Kayky Brito, 34, permanece com o quadro clínico sem alterações, mas teve "resposta satisfatória ao tratamento" na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) nas últimas 24 horas, segundo o novo boletim médico divulgado nesta quinta (7).

O Hospital Copa D'Or informa que o artista permanece sedado e em ventilação mecânica.

Kayky Brito estava com amigos, entre eles o ator e apresentador Bruno de Luca, pouco antes de ser atropelado na madrugada de último sábado (2), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A 16ª DP da Polícia investiga a circunstância do acidente.

Segundo o delegado Ângelo Lages, que lidera as investigações do caso, Kayky estava no quiosque Dona Marta, localizado no posto 6 da Barra da Tijuca. Ele se divertia com amigos, incluindo de Luca, e foi ao carro pegar um objeto.

Ao tentar retornar para o local, foi atropelado. Houve tentativa de se desviar do ator, mas não foi possível. O motorista, identificado como Diones da Silva, prestou depoimento no sábado e disse que Kayky apareceu "correndo surpreendentemente".

A principal testemunha do caso também depôs na última segunda (4) e confirmou a versão do motorista. Bruno de Luca depôs nesta quarta e disse que não sabia que o amigo que havia sido atropelado.