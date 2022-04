Katy Perry coloca mansão à venda por quase R$ 93 milhões

Uma cozinha de conceito aberto tem pisos de madeira e papel de parede estampado no teto. Ao lado da cozinha, há uma área para refeições ao ar livre com vista para o oceano.

De acordo com a People, o casarão tem cinco quartos e seis banheiros, além de um estacionamento para dezenas de carros, segurança no local, sauna, academia particular, piscina e uma biblioteca com painéis de madeira e lareira.

