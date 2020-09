Katie Holmes é fotografada com chef renomado um ano após término do namoro com Jamie Foxx

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pouco mais de um ano após o fim do seu relacionamento com Jamie Foxx, Katie Holmes, 41, foi fotografada jantando com o chef Emilio Vítolo, em um restaurante em Nova York, na terça (1º). Nas imagens divulgadas pelo TMZ, ela aparece rindo e muito à vontade.

Segundo a revista People, o chef trabalha no restaurante da sua família, Emilio's Ballato, que fica em Nova York, e é frequentado por várias celebridades como Whoopi Goldberg, Joe Jonas, Justin Bieber, Rihanna e Bradley Cooper.

Holmes costuma ser bem discreta em sua vida pessoal. A atriz namorou por seis anos Jamie Foxx, mas o relacionamento terminou em 2019. Holmes tem uma filha, Suri, 14, fruto do seu casamento com o ator Tom Cruise.