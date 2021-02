Karol Conká dá recorde também à Globoplay, e supera Prior em buscas no Google

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Karol Conká continua rendendo recordes para a Globo. A eliminação da cantora do BBB 21 não apenas registrou a melhor audiência da temporada, com números que não eram alcançados pelo reality show há uma década, mas também foi sucesso na internet.

O Bate-Papo BBB, comandado por Ana Clara Lima após a eliminação, teve os melhores índices desde que passou a ser exibido pelo Gshow e pela Globoplay, com entrevistas aos participantes logo depois de saírem do paredão. A entrevista com Karol teve 2 milhões de acessos simultâneos em vídeo, além de 1,2 milhão de acessos no chat.

A dona do hit "Tombei" também foi destaque no Google. Segundo dados da empresa, o interesse pelos termos "percentagem BBB" e "rejeição bbb" tiveram nível recorde no buscador.

O termo "porcentagem BBB", por exemplo, disparou 8.030% nos dois dias anteriores à eliminação. Já a pergunta "porcentagem que carol vai sair do BBB" teve crescimento de 450% de segunda para terça, ficando entre as 50 mais buscados do Google naquele dia .

As buscas pela cantora, que foi considerada uma das vilãs da edição, superaram em muito o interesse por Felipe Prior, que era um dos antagonistas do grupo formado pelas finalistas Thelma Assis, Rafa Kalimann e Manu Gavassi no BBB 20.

Só em fevereiro (que ainda não terminou), as buscas pelo nome da cantora são 194% maiores que as feitas por Prior em março do ano passado, mês em que ele foi eliminado em um paredão que estabeleceu o recorde de votos do programa. Com relação a abril, as buscas são 130% a mais para Karol.

Antes da eliminação de Karol, ela ainda ajudou a subir termos do tipo "como votar no BBB", que foi a pergunta mais buscada no Google nas 24 horas que antecederam a saída dela. Também houve crescimento de 60% nos termos "votar BBB" e "votação BBB" entre domingo e terça.