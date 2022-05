Karol Conká critica A Fazenda por 'baixaria', e Solange Gomes a chama de 'rejeitada'

Na sequência, ela afirmou que o programa é "muita baixaria", frase que incomodou Solange. "É muita baixaria. Aí eu já não me encaixo muito. Embora as pessoas achem que eu sou uma barraqueira, mas eu não sou. Eu fui explosiva, uma pessoa explosiva. Hoje eu controlo muito mais a minha animosidade", disse Karol.

Questionada se aceitaria um convite para participar do reality A Fazenda (Record), a rapper respondeu que não. "Eu acho que vou me estressar um pouco. Talvez ia ser até tranquilo [cuidar dos bichos]".

