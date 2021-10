Kanye West usa máscara e vai disfarçado a evento na Itália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Kanye West, 44, resolveu usar máscaras diferentes para circular pela Europa no último final de semana. Fãs o flagraram no aeroporto de Berlim, na Alemanha, com o acessório nada convencional.

O artista marcou presença no casamento dos empresários renomados Geraldine Guiotte e Alexander Arnault. O disfarce cinza cobria todo o seu rosto. O evento foi em Veneza e contou com presenças de Beyoncé e Jay-Z.

Pelas redes sociais, alguns flagras foram feitos que mostram as diferentes faces do artista.

Galeria Veja imagens do rapper Kanye West Kanye West também é conhecido como Yeezy é um rapper, cantor, compositor, produtor musical e estilista americano. Ele é casado com a soliciate Kim Kardashian West desde 2014, com quem tem quatro filhos: North, Saint, Chicago e Psalm West. Recentemente, o rapper se viu em mais uma polêmica. Ele teria admitido que traiu sua ex-mulher, a socialite e empresária Kim Kardashian, 40, em sua música "Hurricane", do novo álbum "Donda". Na faixa, o cantor fala sobre uma "nova garota" e que "ainda está brincando depois de duas crianças".

O rapper traiu Kim enquanto ele lutava contra o abuso de álcool, de acordo com o Page Six, que relatou pela primeira vez sobre o suposto adultério. "A música é de certa forma seu testemunho de tudo o que ele fez de errado e assumindo a responsabilidade pelo colapso do casamento", disse uma fonte à publicação.

Outra fonte afirmou que a "nova garota" da música não era a modelo Irina Shayk, com quem Kanye estaria namorando.

Apesar da infidelidade aparentemente admitida, fontes disseram ao site que essa não foi a gota d'água que fez com que Kim colocasse fim ao casamento, em fevereiro. A luta do cantor contra o álcool também prejudicou o relacionamento.

Um representante do rap não retornou o pedido de comentário do Page Six. Kim pediu o divórcio em fevereiro após sete anos de casamento. Ela teve mais dois filhos com West antes de terminar de pedir o divórcio.

Recentemente o cantor também virou notícia ao entrar com um pedido na justiça para mudar seu nome completo Kanye Omari West para simplesmente 'Ye', apelido que ele usa há anos, segundo o site TMZ.

No processo, West diz que a sua decisão para a mudança do nome é por "motivos pessoais". O rapper não forneceu nenhuma explicação adicional.