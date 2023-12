Kanye West se compara a Adolf Hitler e a Jesus Cristo em discurso contra judeus

"Eu nem sou bipolar. Tenho traços de autismo desde o acidente. Eles vão vir para cima com aquela maldita medicação, nos fazer vender opioides para eles. Eles me fizeram o roso da bipolaridade. Ok, indústria farmacêutica, cadê meus royalties?"

"Eu estava lidando com um advogado de divórcio e expliquei para ele qual era o meu problema. E a resposta dele foi, 'se você continuar com essa retórica antissemita, você não vai poder ver seus filhos", afirmou em outro momento.

Na transmissão no Instagram feita pela usuária YesJulz, o rapper ainda diz que a indústria farmacêutica fez dele o rosto da bipolaridade para lucrar com a venda de medicamentos.

