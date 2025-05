Kanye West pede perdão e diz que 'está farto do antissemitismo'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kanye West, 47, afirmou aos seguidores que não concorda mais com o antissemitismo e pediu desculpa por toda dor causada.

Em uma série de publicações no X, o rapper desabafou e pediu desculpas ao afirmar que não propagará mais falas antissemitas. "Eu estou farto do antissemitismo. Eu amo as pessoas. Deus me perdoe pela dor que eu causei", escreveu.

Ye ainda continuou seu desabafo, afirmando que seus filhos influenciaram na mudança de pensamento. "Eu perdoo todos aqueles que me causaram dor. Obrigada, Deus. Acabei de receber uma ligação dos meus filhos pelo FaceTime e quero salvar o mundo novamente".

Nos últimos meses, o rapper causou polêmica nas redes sociais ao compartilhar falas antissemitas e, inclusive, tecer elogios a Hitler. "Eu fiz parte do sucesso de muitos desses negros, e muitos deixaram os judeus controlá-los, falando sobre não concordar com minhas opiniões políticas. Todo negro na indústria é um escravo desta indústria judaica de v*ado", escreveu em uma publicação no X em março.

Kanye West já foi visto em algumas oportunidades vestindo camisas em referência ao nazismo. No início deste mês, ele ainda lançou as músicas "Heil Hitler" e "WW3", que glorificam o responsável pela matança de milhões de judeus.