Kaley Cuoco, ex- The Big Bang Theory, anuncia fim do casamento

Cook fez um post no Instagram dizendo que concordava com Kaley e escreveu que estava surpreso que já havia passado três anos. Para ele, tudo parecia apenas um flash. "Eu te amo muito e mal posso esperar por mais um milhão de anos."

No ano passado, o casal celebrou os três anos de casamento publicando mensagens nas suas páginas no Instagram. Kaley lembrou o dia em que se conheceram e disse que estava impressionada por estarem juntos há tanto tempo. "Eu te amo tanto, você não tem ideia ... feliz aniversário."

Kaley e Cook começaram a namorar em 2016 e ficaram noivos em novembro do ano seguinte. Apaixonados por cavalos, eles se casaram em junho de 2018 em uma cerimônia organizada num estábulo na Califórnia, com a presença de familiares e amigos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Kaley Cuoco, 30, ex- The Big Bang Theory, e Karl Cook, 35, não estão mais juntos após três anos de casamento. O casal anunciou a decisão nesta sexta-feira (3) em comunicado em conjunto e exclusivo enviado à revista People.

