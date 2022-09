Justin Bieber não deve ficar nem 24 horas no Brasil para Rock in Rio

RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diferente de outras vezes em que esteve no Brasil --quando ainda era solteiro e aproveitava para cair na farra antes e depois de suas apresentações--, Justin Bieber, 28, deve ter uma passagem discreta pelo país para o show que realizará no domingo (4) no Rock in Rio. O cantor deve ficar menos de 24 horas por aqui.

O F5 apurou que até tem um hotel na zona sul do Rio de Janeiro com reserva para abrigar o artista de sábado para domingo, mas a aposta maior é que ele só chegue no dia da apresentação. Foi preparada uma logística para que ele possa se deslocar até a Cidade do Rock em pouquíssimo tempo.

A ideia é que ele vá de helicóptero do aeroporto até um heliponto na zona oeste da cidade, em localização próxima ao festival. Desse mesmo lugar, ele deve pegar a aeronave para voltar ao aeroporto para já embarcar de novo no jatinho que o levará embora.

Esse, inclusive, seria o motivo para o pedido que o cantor fez para que seu show no Rock in Rio fosse antecipado. Bieber é a principal atração e encerra a programação de domingo no Palco Mundo, o principal do festival.

Nos outros dias, a última apresentação está marcada para 0h10, mas o canadense pediu para se apresentar às 23h. Com isso, outros shows também precisaram ter seus horários ajustados. Demi Lovato, que subiria ao palco às 22h20, agora vai precisar se apresentar às 20h35.

Vale lembrar que Bieber tem outras apresentações marcadas no Brasil. Ele deve tocar em São Paulo nos dias 14 e 15. Antes disso, ele tem shows no Chile e na Argentina.

O cantor ainda não está 100% recuperado de problemas de saúde que o fizeram cancelar diversos shows nos Estados Unidos e no Canadá. Em junho, ele dividiu com os fãs que tinha ficado com metade do rosto paralisado porque estava com a síndrome de Ramsay Hunt.

"Para aqueles que estão frustrados com meus cancelamentos dos próximos shows, eu sou fisicamente obviamente incapaz de fazê-los. Isso é muito sério, como você pode ver", disse na ocasião. "Espero que vocês entendam. Estarei usando esse tempo apenas para descansar, relaxar e voltar 100% para que eu possa fazer o que nasci para fazer."