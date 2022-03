Justiça derruba veto do governo a linguagem neutra em projetos da Rouanet

O juiz lembra que as atividades artísticas não estão sujeitas a qualquer restrição por parte do Estado, e que a liberdade de expressão é garantida pela Constituição de 1988.

Os substantivos, adjetivos e pronomes neutros são usados para representar pessoas não binárias, ou seja, que não se identificam com o gênero masculino ou feminino. Um exemplo é usar "menine" no lugar de "menino" ou "menina".

A norma havia sido publicada no Diário Oficial da União em outubro do ano passado, assinada pelo secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciuncula, o chefe da Rouanet.

