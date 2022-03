Jussie Smollett acredita que foi condenado à prisão por ser negro

O juiz do caso foi bastante incisivo com o ator ao falar diretamente com ele e dizer que ele fez sua "vida de cabeça para baixo por sua má conduta e travessuras" e após "falsificar crimes de ódio raciais e homofóbicos".

SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - Jussie Smollett, 39, acredita que a razão pela qual foi condenado à prisão é o fato de ele ser negro. Fontes próximas ao ator disseram ao portal norte-americano TMZ que ele já esperava ser condenado, e que teria dito à equipe de defesa antes da sentença que achava que seria tratado com mais severidade do que outros réus condenados por um crime não violento, como o dele, por causa de sua cor de pele.

