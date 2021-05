Júlio Lancellotti diz que Paulo Gustavo doou R$ 1,5 milhão para a caridade

Um mês depois, teve uma embolia gasosa que se espalhou em decorrência de um rompimento do tecido do pulmão. Paulo Gustavo deixa marido, o médico Thales Bretas, e dois filhos, Gael e Romeu.

Uma semana após a internação, ele teve de ser intubado porque estava com dificuldade para respirar. No dia 2 de abril, piorou e precisou da ajuda de uma espécie de pulmão artificial usado apenas nos casos mais graves.

"Segundo a superintendente da Osid e sobrinha de Santa Dulce, Maria Rita, Paulo Gustavo doou à instituição um total de 1,5 milhão", concluiu. O humorista estava internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 13 de março com Covid-19.

Segundo o presbítero, em 2017, quando as construções do centro começaram o comediante voltou a contribuir com mais uma quantia. "Muita gente não sabe, mas o ator Paulo Gustavo era grande benemérito das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid)", explicou o religioso na publicação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.