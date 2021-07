Juliette vai apresentar programa no Multishow a partir de setembro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juliette Freire, 31, vai fazer sua estreia como apresentadora de TV. A vencedora da edição mais recente do Big Brother Brasil (Globo) vai comandar a nova temporada do programa musical TVZ no canal pago Multishow.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (8) e confirmada pela advogada e maquiadora nas redes sociais. "Apresentadora?! Sim, meu povo, e do Multishow", comemorou.

É com o coração cheio de amor que eu vou comandar uma temporada top do TVZ", anunciou. "Vamos cantar, dançar, receber convidados especiais e nos divertir muito juntos. Tô chegando, viu? A gente se encontra em setembro!"

De acordo com o Multishow, a temporada apresentada por Juliette começa a ir ao ar no dia 13 de setembro, uma segunda-feira. Ela deve ficar à frente da atração pelo período de um mês, com programas ao vivo duas vezes por semana.

Atualmente, o programa está sendo comandado pelo pagodeiro Ferrugem. A temporada dele na atração segue até o dia 9 de setembro.

O TVZ é um programa de lançamentos musicais. Desde 2020, a atração ganhou o formato atual, com apresentadores diferentes a cada temporada (desde 2016, convidados já apresentavam eventualmente).

Já passaram por lá nomes como Lexa, Léo Santana e Larissa Manoela, entre outros.