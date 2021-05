Juliette ultrapassa Grazi Massafera e se torna 2ª mais seguida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na reta final do BBB 21 (Globo), Juliette se tornou a segunda participante de qualquer edição do programa com mais seguidores no Instagram. A paraibana alcançou 23,4 milhões de seguidores na rede social.

Com o número, Juliette superou Grazi Massafera (BBB 5), que tem 23,3 milhões de seguidores. Ela só está atrás de Sabrina Sato (BBB 3), com 29, 6 milhões de seguidores. Vale lembrar que tanto Grazi quanto Sabrina têm se dedicado à carreira artística desde que saíram de suas respectivas edições.

As finalistas do BBB 20, por exemplo, têm muitos menos seguidores. Thelma Assis, que venceu a edição passada, tem 6,1 milhões, enquanto a segunda colocada, Rafa Kalimann, tem 21,4 milhões e a terceira colocada, Manu Gavassi, tem 15,6 milhões. As duas últimas já eram famosas antes do reality, só Thelma era anônima antes do programa.

Já na edição atual, quem entrou na casa com mais seguidores foi Viih Tube, que atualmente conta com 19,1 milhões de seguidores. Porém, ela teve um crescimento proporcionalmente pequeno quando comparado ao de Juliette, que começou o programa com menos de 4.000 seguidores.

Juliette disputa a final do programa com Camilla de Lucas (9,7 milhões de seguidores) e Fiuk (4,1 milhões de seguidores). Ambos também já chegaram ao programa com muitos seguidores e cresceram menos que a paraibana.