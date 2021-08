Juliette sobre carreira de cantora: 'Quero tocar as pessoas'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juliette Freire, 31, participou neste domingo (15) do Super Dança dos Famosos (Globo). A advogada foi jurada da segunda semifinal do programa, que consagrou Paolla Oliveira como finalista.

Quando ia dar a nota da dança de Sophia Abrahão, o apresentador Tiago Leifert, 41, perguntou: "O que que você quer, Ju? Você quer cantar?"

"Eu quero tocar as pessoas de alguma forma e me sentir feliz e leve nessa trajetória que é tão cobrada e tão difícil mesmo. Não é fácil. 'Ai, é tudo lindo, é tudo bonito, é muito dinheiro, é muito glamour...', respondeu a ex-BBB.

"[Esse período] É muito difícil, é muito trabalhoso, então, eu precisava de algo que me fizesse feliz, e a minha história mostrou isso. Dentro do Big Brother, a música me resgatava o tempo inteiro. Eu falava através dela. E eu só vou seguir sendo quem eu sou, falando através dela", completou Juliette.

"Boa decisão, Ju! Boa sorte e parabéns", respondeu Leifert.

No início do programa, a campeã do BBB agradeceu Leifert pelo discurso que ele fez na casa do reality. "Eu escuto e vejo aquele discurso quase todos os dias. Está presente no meu coração. Muito obrigada", disse.

CARREIRA COMO CANTORA

No começo de agosto, Juliette Freire anunciou que lançara seu primeiro EP ainda neste semestre, o que será o início oficial da carreira da ex-BBB como cantora. O trabalho completo, que contará com seis canções inéditas, compostas por músicos paraibanos e nomes conhecidos no cenário nacional, será disponibilizado nas plataformas digitais até o fim do ano.

Na noite da quarta-feira (11) foi divulgada uma lista com seis músicas que seriam as faixas de seu primeiro trabalho musical. A advogada e maquiadora limitou-se a postar a lista nas redes sociais, mas a cantora Anitta, 28, praticamente confirmou as escolhas do primeiro EP da ex-BBB.

"Atenção Brasil. Quem pegou o top 6 dos charts pegou. Quem não pegou vai ter que esperar um pouco porque Juliette vai passaaaaaaarrrrrrrrrr", ela escreveu.

Juliette e Anitta são amigas desde que a advogada saiu do reality. Ela inclusive passou uma temporada morando na casa da cantora, no Rio de Janeiro, antes de alugar um imóvel onde agora vive com amigos e assessores.