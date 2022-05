Juliette rebate Samantha Schmütz e afirma que é artista e aprendiz

Juliette afirmou, no "Altas Horas", sábado (14), que como artista sente a obrigação de participar de tudo o que reflete na sociedade. Estava sentada ao lado de Juliana Paes, atriz que foi criticada por Schmütz no ano passado após se declarar neutra.

Ela agradeceu as mensagens de apoio que recebeu ao longo do dia. "Obrigada por cada palavra".

