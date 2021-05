Juliette mostra foto do reencontro com a mãe e ganha milhões de curtidas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juliette Freire, 31, a vencedora do Big Brother Brasil 21 (Globo), publicou uma foto no Instagram que mostra o reencontro com a mãe, Fátima Freire.

"O grande encontro com mainha", ela escreveu, sem dar detalhes sobre quando e onde as duas puderam se abraçar após o fim do programa.

Na imagem, Juliette aparece emocionada nos braços da mãe. A foto havia sido curtida por cinco milhões de pessoas seis horas após a postagem. Além disso, quase 138 mil pessoas comentaram, entre elas artistas como Carlinhos Brown, Solange Almeida, Selton Mello, Chico César e Marina Ruy Barbosa.

"Isso não é só abraço, mas colo. Com as mãos maternas na cabeça da filha. Lindo", comentou o escritor Fabricio Carpinejar.

A apresentadora Sabrina Sato, que também é ex-BBB, contou que chorou ao ver a imagem. "Foi lindo demais", respondeu Juliette.

Fenômeno de popularidade, a advogada e maquiadora já ultrapassou a marca de 27 milhões de seguidores no Instagram.

Além da foto abraçada à mãe, circulam nas redes sociais vídeos em que Juliette aparece cercada de seguranças e assediada por fãs em um aeroporto e embarcando em uma van ao chegar em São Paulo, nesta quinta-feira (6). Na porta da van, ela parou para fazer selfies com fãs e agradeceu o carinho. "Eu também amo vocês", disse.

Também nesta quinta, a campeã do BBB 21 publicou um vídeo para agradecer aos "cactos", como são chamados seus fãs, por terem acreditado nela.

"Eu nunca imaginei que seria tão amada e acolhida por pessoas que não me conheciam, pessoas que acreditaram em mim. Muito obrigada", disse.

A paraibana venceu o BBB 21 com 90,15% dos 633.284.707 votos, contra 5,23% de Camilla de Lucas e 4,62% de Fiuk.

Desde a vitória, ela cumpre uma agenda lotada de compromissos e tenta assimilar a a nova realidade. "Estou em choque, não tenho dimensão, não tenho consciência do que está acontecendo", disse em entrevista ao Gshow logo após sair do reality. "Não sei porque vocês me escolheram, mas eu prometo que vocês vão ter muito orgulho de mim, porque vou honrar cada voto".