Juliette deixa casa de Anitta e agradece à cantora: 'Nova família'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juliette Freire, 31, despediu-se na noite deste sábado (7) do imóvel de Anitta, 27. "Hoje oficialmente é meu último dia nesta casa que me acolheu de braços e portas abertos, que me deu não só um lar, mas segurança e amizade para que eu trilhasse os primeiros passos dessa minha nova vida", disse a campeã do BBB 21 (Globo) no Instagram Stories.

Ela agradeceu ao acolhimento que recebeu durante o período em que esteve ali e disse que Anitta era sua nova família. "Muito obrigada por ter segurado minha mão nessa transição! Fui muito feliz aqui, fiz laços reais e sei que tenho uma casa", disse se divertindo com os cachorros de Anitta.

"Eu sei que vão estar caminhando ao meu lado e não na mesma casa, mas vamos dividir muitos outros dias. Muito obrigada, Anitta e família, vocês são minha nova família, tenho certeza disso. Um cheiro e até logo", despediu-se, postando em seguida uma série de fotos com os animais de estimação da carioca.

A advogada e maquiadora estava morando com a mãe, Fátima Freire, na casa da cantora no Rio de Janeiro desde que deixou o reality, em maio. "Estou sabendo que vocês estão com saudades de mim, mas eu estou tendo que dar atenção para mainha, que está manhosa... Tive reuniões, estou muito chique! Tô empresária, poderosa e milionária", brincou Juliette quando contou a novidade aos seguidores.

Juliette também publicou uma foto nas redes sociais à época para mostrar onde ficaria hospedada. "Tô na correria, mas tô aqui! Obrigada pela acolhida nessa casa linda, de uma família que também é da Paraíba e torce por mim e pelos meus. Sim, eu tô na casa de Anitta (mas ela não tá aqui!)", escreveu, falando sobre a cantora que estava nos Estados Unidos.

A paraibana não está mudando só de casa, mas também dando novos rumos à vida profissional. Nesta sexta-feira (6), ela compartilhou o primeiro registro em um estúdio de gravação, um dia após ela anunciar seu primeiro EP com seis músicas inéditas.

"Agora vou em busca da minha felicidade", escreveu ela na legenda. "E quem perguntar por mim... diga que tô por aí...", completou. Nos comentários celebridades celebraram o novo passo na carreira da campeã do BBB 21 (Globo).