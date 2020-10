Juliano cogita mandar Lipe direto para a roÃ§a em A Fazenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já foi dada a largada para as conversinhas ao pé de ouvido e para as suposições sobre a nova roça da próxima quarta-feira (7) em A Fazenda 12 (Record). Fazendeiro da semana, Juliano cogita enviar direto à berlinda o competidor Lipe Ribeiro.

A revelação foi feita por ele mesmo a Mateus Carrieri na tarde desta segunda-feira (5). "E se eu mandar, tipo, o Lipe? Porque até agora é a única opção que eu tenho. Único motivo", explicou.

Não é de hoje que Lipe e Juliano se estranham. Na última semana, Lipe usou o poder da chama para salvar Cartolouco da roça e mandou Juliano no lugar. Juliano também teve de se explicar a ele e afirmou que não falou ma do peão por conta da aproximação de Lipe com Jojo.

Ainda em papo com Carrieri, Juliano mostrou dúvidas sobre quem seria o mais votado da casa. "Eu acho que Luiza ou Cartola (Cartolouco)", disse. Luiza, porém, não pode ser votada pela casa, já que está na baia.

A formação da roça já começou a ser desenhada desde o último domingo (4). Lucas Selfie se tornou o novo guardião da chama na quarta Prova de Fogo de A Fazenda 12. Com a vitória do peão, MC Mirella, Tays Reis, Lidi Lisboa e Luiza Ambiel foram direto para a baia.

Para o sorteio, realizado no fim da tarde de domingo (4), os peões se dirigiram aos ninhos da sala de estar. Como de praxe, os cinco que tirassem os ovos de ouro teriam a chance de participar da disputa.

Dois deles, porém, foram vetados pelos competidores que voltaram da última roça, Raissa Barbosa e Biel. Lucas, Mirella, Tays, Carol Narizinho e Biel foram bem no sorteio. O funkeiro vetou a ex-panicat da prova, mas foi cortado por Raissa da disputa.