Juliana Paiva encerra contrato com a Globo após 13 anos

Fagundes, inclusive, chegou a criticar a postura da Globo em entrevista ao podcast Flow. "O ator sempre foi um desempregado. Quando comecei a fazer teatro, você entrava em uma peça e já começava a procurar outra. Tinha que estar sempre correndo atrás para juntar um dinheirinho. E a televisão, durante um tempo, deu uma certa estabilidade com os contratos longos. Agora, com essa nova política de vínculo por produção, todo mundo está desempregado o tempo inteiro", disse.

"Tenho muita gratidão pelas oportunidades e enorme carinho por essa parceria linda. Estou motivada e animada com as novas possibilidades desse meu novo momento de carreira", finalizou.

No canal, ela participou de produções como "Ti-Ti-Ti" (2010), "Malhação" (2012-2013), "Além do Horizonte" (2013), "Totalmente Demais" (2015) e "Salve-se Quem Puder" (2021).

