Juju Salimeni volta para 2ª temporada de reality fitness; veja participantes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo e empresária Juju Salimeni, 35, dá as boas-vindas à segunda temporada do reality show Juju Boot Camp, seu programa transmitido pelo canal E! Entertainment. Os novos episódios estreiam dia 15 de março, mas as 22 competidoras que disputarão para se tornar a nova musa fitness já estão selecionadas.

A promessa é de mais desafios e superação de limites, com as concorrentes mostrando habilidades físicas e emocionais, como já ocorria na primeira temporada. Agora, no entanto, as histórias de vida de cada uma delas estará mais em evidência, assim como suas origens de diversos lugares do Brasil.

Além de mostrar que são boas na musculação, crossfit, ioga e até mesmo dança, elas precisarão provar que são boas estrategistas e que possuem, além da força física, equilíbrio emocional. O grupo terá auxílio da embaixadora do crossfit e atriz Naty Graciano, da ex-velocista e atleta olímpica Evelyn dos Santos, e da vencedora da primeira temporada do reality, Vivi Alves.

A primeira temporada do reality estreou no ano de 2020, e contou com 24 participantes. Na época, Salimeni afirmou, em entrevista ao F5, que "a ideia [do reality] é criar uma influenciadora fitness, com personalidade, força física e psicológica". O prêmio não era em dinheiro, mas em visibilidade e patrocínios de academia, suplementos e clínica de estética.

"Ninguém nunca viu tanta mulher junta fazendo coisas que nem homens fazem. Meu marido veio aqui e disse que desistiria na primeira prova. Mas a gente sabe que mulher é mais forte. Principalmente aqui, na cabeça", completou a modelo, que também é rainha de bateria da X-9 Paulistana, na época.



Veja quem são as 22 participantes da nova temporada:

ÁDILA ALVES: A baiana de 27 anos é influenciadora e empreendedora. Ela foi abandonada pelos pais ainda na infância e passou a trabalhar como manicure desde nova para sobreviver. Ao conhecer o trabalho de Juju Salimeni, Ádila passou a se dedicar aos exercícios físicos e passou a compartilhar seus treinos nas redes.

Além disso, ela também compartilha dicas de alimentação, beleza e cuidados com os cabelos. No programa, ela quer empoderar mulheres e mostrar que todas devem acreditar em si mesmas. "O maior desafio para mim será superar todos os limites mentais e físicos", diz.

ADRIANA SANTIAGO: A modelo, empresária e influenciadora de 30 anos cresceu decidida a conquistar sua independência financeira. Ela começou o contato com o mundo fitness por não estar satisfeita com seu corpo e chegou a emagrecer 20 quilos.

Agora, ela trabalha como modelo com ensaios sensuais e já foi musa do Carnaval da sua escola de samba do coração: a Colorado do Brás. Ela entrou no reality por ser fã do programa e de Salimeni. "Esse reality tem tudo a ver comigo, porque é sobre competição e superação", afirma.

ALINE BRITO: A mineira de 28 anos teve contato com o mundo fitness ainda na infância, acompanhando os treinos de sua tia. Hoje ela já possui títulos como Miss Internacional Talent Contest 2016, e trabalha como modelo fitness.

Aline teve sua infância marcada pela violência doméstica e agora vê no reality uma oportunidade de ganhar notoriedade nas redes e dar uma vida melhor à sua mãe. "Minha infância foi conturbada e tudo o que faço é para melhorar a vida da minha mãe", completa.

AMANDA MANUELA ALVES: A estudante de nutrição de 27 anos nasceu em São Paulo, mas atualmente mora no Recife. Ela entrou no mundo fitness para curar uma depressão e ajudar nos sintomas de ansiedade. Amanda afirma que a mudança de hábitos trouxe qualidade de vida e uma carreira como influenciadora.

Ela é vegetaria e fala sobre alimentação consciente, menos prejudicial ao meio ambiente. Sua decisão de entrar no programa veio para provar que a feminilidade e a força física podem caminhar juntas. "Não foi só o corpo que me levou a entrar no mundo fitness. Foi uma busca de melhora para mim", conta.

ANDREIA BUSATTO DO CARMO: A influenciadora e publicitária gaúcha começou sua carreira nas redes ao decidir tirar fotos de si mesma usando as roupas de sua loja, e viu seu hobby se tornar uma profissão. Ela foi eleita Musa Brasil Rio Grande do Sul e participou do Musa Brasil Nacional.

Hoje, aos 34 anos, decidiu entrar no reality para mostrar que uma mulher que é mãe, mesmo não sendo atleta, pode conquistar seus sonhos e objetivos, mas promete trazer emoção à competição. "Se eu tiver que botar fogo no parquinho, eu vou", prometeu.

BIA LIMA: A paulista de 26 anos é influenciadora e estudante de educação física. Ela começou a treinar musculação aos 16 anos e usa sua atividade física para encontrar força interior e superar o trauma de um relacionamento abusivo que teve aos 19.

A jovem acredita ter criado uma "Identidade Fitness" nas redes sociais e posta conteúdos como "antes e depois" para estimular outras mulheres a terem uma vida mais saudável. Para ela, o reality vai provar que o sentido de sua vida "é praticar esportes".

BIANCA MADUREIRA: A atriz de 27 anos mora atualmente em Belo Horizonte. Criada pelos avós até a adolescência, conseguiu um trabalho em uma academia com 19 anos e desde então se apaixonou pelos treinos, especialmente por lutas marciais como Jiu-Jitsu e Muay Thai.

Bianca acredita que os ganhos físicos podem auxiliar sua carreira e os enxerga como uma terapia, além de uma forma de trabalho. No reality, ela busca amadurecimento e evolução. "Não vou competir com as meninas. Vou competir comigo", afirma.

BRUNA CAMILE: A paulista de 24 anos pratica esportes desde criança, seja no balé, natação e até mesmo dança do ventre. Aos 13, se distanciou das atividades físicas e enfrentou uma depressão após o divórcio de seus pais, e após o quadro estar bastante agravado voltou a academia com uma prima e não parou mais.

Atualmente, ela é formada em educação física e cursa nutrição, e produz conteúdo voltado para o mundo fitness e para a musculação em seu Instagram. "O maior desafio será o confinamento. As provas físicas não serão tão difíceis, mas a parte psicológica vai pegar", avisa.

CAROL MARTINS: A paulista de 40 anos é personal trainer, educadora física, influenciadora e atleta de fisiculturismo. Com o esporte, sempre presente em sua vida, ela aprendeu a superar inseguranças e sua timidez, o que a motivou a transformar o hobby em profissão.

Ela foi eleita três vezes Ms. Olympia (Vegas EUA/ South América/Brazil Amateur), e foi três vezes campeã brasileira de Atleta Bikini e Top 3 Mundial na mesma modalidade. "Estou aqui pelo desafio, pela oportunidade de me conhecer e acessar minhas dificuldades, como o medo do fracasso", diz sobre o reality.

DÉBORA MIRTES: A brasiliense de 27 anos é personal trainer e influenciadora. Ela teve uma infância difícil e precisou crescer longe de seu pai biológico, que cumpria pena na prisão, e tendo que lidar com um padrasto alcoólatra e violento que agredia toda ela, sua mãe e seu irmão.

Aos 19 anos, ela começou a treinar hipertrofia, pois sofria bullying por ser muito magra. Atualmente, ela é formada em educação física e acredita que as experiências difíceis a aproximaram de sua mãe, e vê que a musculação mudou sua vida. "Entrei na faculdade de educação física para transformar vidas e não corpos", completa.

FABRICIA BROCK: A gaúcha de 40 anos é modelo fitness, esteticista e cosmetóloga. Ela era gerente de sua própria clínica estética, mas entrou em depressão após se envolver em um relacionamento abusivo e violento. Para recomeçar, ela se mudou e mergulhou intensamente na vida fitness.

Hoje, ela afirma que conseguiu se reinventar e que pode ensinar para muitas mulheres que elas podem fazer o mesmo, independentemente da idade. Para o reality, ela irá mostrar sua personalidade. "Me considero uma mulher forte, determinada, faca na bota mesmo", diz.

ISIS MAIA BELLO DE OLIVEIRA: A paulista de 32 anos é bailarina clássica, pole dancer e educadora física. Como bailarina, participou de espetáculos e festivais de dança pelo Brasil, até 2015, quando uma grave lesão no joelho a afastou dos palcos. Pouco tempo depois conheceu a pole dance e se apaixonou.

Por ter sofrido uma nova lesão, ela compete pelo prêmio do reality para pagar suas operações. Além disso, ela é vegana há 15 anos e quer mostrar que participantes veganas têm desempenho tão bom quanto as outras. "Quero curtir e dar o meu melhor", completou.

KAROL MACEDO: A modelo de 32 anos nasceu em Jandira, interior de São Paulo. Ela é influenciadora, terapeuta holística e esportista e, apesar de ter interesse em natação durante sua infância, se engajou no estilo de vida saudável apenas na vida adulta, quando descobriu que gostava de correr.

Ela já participou de eventos esportivos no Brasil e no mundo, tendo corrido em países como Argentina, Chile e França. Após ter perder sua avó para a covid-19, no fim de 2020, Karol decidiu se inscrever no reality para encontrar superação e autoconhecimento. "Estou aqui porque adoro me superar."

LARA SOEIRO: A capixaba de 25 anos é formada em nutrição e atualmente mora no Rio de Janeiro. Ela entrou no mundo fitness aos 15, para superar problemas psicológicos após um relacionamento abusivo, e lá encontrou sua grande paixão: a nutrição.

Atualmente, ela é vegatariana e aborda assuntos como yoga, desenvolvimento pessoal, relacionamentos e treinos, nas redes. Lara entrou no reality para quebrar barreiras físicas e mentais, além de superar seus limites. Para ela, o maior desafio será a "questão da personalidade da pessoa".

LIDIA KAROLINE FERNANDES: A atleta de 28 anos mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde tem uma loja de suplementos e produtos fitness. Ela, que também é atleta de fisiculturismo, se dedica ao estilo de vida saudável e tem como propósito ajudar pessoas a se encontrarem na prática de exercícios físicos.

Lidia já participou de competições pelo Brasil e tem títulos como o Top 3 na competição Arnold Classic e o primeiro lugar na competição 1ExpoMs e no concurso Beleza Negra Brasil de 2017. A atleta entrou no reality para mostrar que "ser mulher não é só ter um corpo bonito".

MAGDA PINKE: A educadora física sorocabana de 42 anos atua preparando atletas com enfoque na prevenção de lesões. Ela também atua como quiroprata e terapeuta quântica. Magda se considerava velha para participar do reality, mas se inscreveu por insistência do marido e de sua filha.

Vegana desde os 20 anos, ela viu no programa a oportunidade de divulgar o estilo de vida vegano e seus benefícios no ganho de força e disposição. "Minha missão é ajudar as pessoas a superarem coisas difíceis de serem superadas", afirma.

MANU DELAI: A paranaense de 28 anos é formada em educação física e atua como personal trainer, nutricionista e influenciadora digital. Manu tem alguns títulos como fisiculturista, entre eles, campeã da Copa Paulista, categoria Bikini Fitness, e vice-campeã Miami USA, na categoria Diva Fitness.

Ela é especialista em hipertrofia e ganhou notoriedade nas redes sociais ao desenvolver um método especializado na hipertrofia dos glúteos. No reality, seu principal objetivo é empoderar mulheres, ajudá-las a vencer relações abusivas e devolver a autoestima. "Minha expectativa é ser campeã", completa.

NARA MARQUES: A paraibana de 36 anos é publicitária, empresária e influenciadora. Ela encontrou na corrida seu exercício físico favorito e atualmente, faz sucesso nas redes sociais, tem parcerias com marcas fitness. Nara já sofreu um grave acidente de moto que a impossibilitou de andar e carregar seu filho durante meses.

Hoje, ela possui uma lesão no quadril que requer acompanhamento e fortalecimento. Em seus perfis, ela compartilha a rotina da maternidade solo. Nara entrou no programa com o intuito de inspirar pessoas com sua história de vida. "Meu pai trouxe o esporte para dentro de casa, minha mãe trouxe a alimentação saudável. Cresci nesse universo da saúde", relembra.

PAMELA OTERO: A atriz apresentadora, publicitária e professora de yoga 35 anos nasceu no interior de São Paulo. Aos 9 anos saiu de casa para morar com a avó, que sofria com depressão após o suicídio de um de seus filhos. Pamela fez balé clássico, curso de interpretação e trabalhou com cinema, teatro e televisão.

Ela já atuou no musical "Garota Glamour", dirigido por Wolf Maya, e protagonizou duas temporadas da série "Quando Toca o Sino", no canal Disney Channel. Para ela, o reality a ensinará com os desafios e trará uma jornada de autoconhecimento. "Vamos ganhar!", diz.

RENATA FURTADO: Nascida no Mato Grosso do Sul, ela tem 33 anos e é formada em educação física. Ela fez intercâmbio de dois anos nos Estados Unidos e retornou ao Brasil para trabalhar como comisária de bordo. Em 2019, ao disputar uma prova de corrida, a educadora chamou a atenção de um olheiro do BBB e chegou a ser integrante da Casa de Vidro.

Mesmo não tendo entrado no reality, ela seguiu a carreira de influenciadora. No reality ela irá mostrar toda sua coragem. "Não faço ideia do que vai acontecer, mas estou preparada para o que vier", completa Renata.

TAI BRUM: A atriz, produtora, modelo e influenciadora fitness, de 34 anos é gaúcha e mora no Rio de Janeiro desde a infância. Filha de militar, Tai entrou para o mundo do esporte muito nova, em busca da disciplina e superação. Ela já foi jogadora de vôlei e chegou a ser escalada para a seleção brasileira, quando a descoberta de um tumor interrompeu o sonho.

Tai se curou, mas abandonou o vôlei, voltando-se para as artes. Como modelo e atriz, realizou vários trabalhos. No programa, ela tem como objetivo ganhar o prêmio e conseguir recursos para reecontrar seu filho, Zambi, que mora com o pai na África do Sul. "Eu pego no pesado sem problemas", afirma.

TAYSE CASAGRANDE: A paranaense de 28 anos é empresária e administra sua marca própria de vestuário. Com 23 anos teve um diagnóstico de hipotiroidismo, após muitas escolhas erradas em busca do "corpo ideal". Então, ela começou a cultivar hábitos saudáveis e treinar de maneira correta.

Tayse entrou no reality show para mostrar a força das mulheres e também inspirar outras pessoas a aceitarem seu corpo. "Cada mulher tem uma força dentro de si que a gente não tem noção. E a gente só ativa essa força nesses momentos de desafios", diz.