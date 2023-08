Juan Paiva e Rodrigo Simas são confirmados em remake de 'Renascer'

O cantor Xamã passou no teste para interpretar Damião que, originalmente, foi de Jackson Antunes. Antunes, por sua vez, vai aparecer na pele de Deocleciano, primeiro empregado e braço direito de José Inocêncio. Sophie Charlotte aparecerá no papel de Eliana, vivido por Patrícia Pillar em 1993.

Maria Fernanda está em negociações para o papel de Dona Patroa, um dos primeiros destaques da carreira de Eliane Giardini na televisão. Na trama, ela é mulher de Teodoro, um desafeto de José Inocêncio, e sofre com a infidelidade do marido.

