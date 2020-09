JP Gadêlha, Lidi Lisboa e Luiza Ambiel estão na roça em A Fazenda 12

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - JP Gadêlha, Lidi Lisboa e Luiza Ambiel estão na segunda roça de A Fazenda 12 (Record). Os três disputam a preferência do público para permanecer no reality show rural.

Luiza já estava na roça por ter sido escolhida por Biel, que ganhou o poder da chama vermelha do amigo Juliano Ceglia. Já os outros dois participantes disputaram com Carol Narizinho a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (23).

Na prova, os peões tinham que moer cana de açúcar, fazendo o caldo passar por uma canaleta que enchia baldes. Ao receberem o líquido, eles revelavam letras. Quem formasse a palavra "fazendeiro" primeiro era o vencedor. A ex-panicat foi quem se saiu melhor.

Antes de a prova começar, a edição do programa mostrou que, ao contrário do que disse no programa ao vivo, Cartolouco e outros participantes combinaram de votar em Luiza Ambiel. Além do voto dele, ela recebeu os votos de Biel, Juliano Ceglia, Lipe Ribeiro, Lucas Maciel e Tays Reis.

A participante, no entanto, foi bastante criticada por algumas participantes por uma incongruência em seu discurso. A ex-musa da banheira do Gugu havia dito que defenderia as mulheres no programa, mas puxou Lidi Lisboa para a prova, quando tinha a opção de puxar Lucas Maciel ou Mateus Carrieri.

Já Carol Narizinho tirou satisfações com Rodrigo Moraes, que votou nela dizendo que a ex-panicat não tinha "sangue nos olhos". Ela chorou dizendo que ele não conhecia a vida dela fora do programa e disse que esperava havia 7 anos para entrar no programa.