Josy Oliveira é a 4ª ex-BBB a morrer após reality; veja quem são os outros

Com mais de 300 pessoas tendo participado do BBB, outros três ex-competidores já morreram. São eles: Edilson Buba, que participou da quarta edição; André de Almeida, que ficou conhecido como Caubói no BBB 9; e Norberto Carias dos Santos, o Nonô, morreu em 2017.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A psicóloga Josy Oliveira morreu neste domingo (5), aos 43 anos, após complicações em uma cirurgia para tratar um aneurisma. Conhecida por sua participação no Big Brother Brasil 9, ela se tornou a quarta ex-participante do reality a morrer. Ao todo, já foram ao ar 21 edições.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.