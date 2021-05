Josh Duhamel manda mensagem a Armie Hammer após substittuí-lo em filme

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Josh Duhamel, 48, revelou que enviou mensagem a Armie Hammer, 34, após substituí-lo no filme "Shotgun Wedding", novo longa-metragem de Jennifer Lopez, 51. Hammer foi demitido após acusações de canibalismo e estupro.

Duhamel disse que conhece Hammer um pouco e quando soube que iria conseguir o papel mandou um e-mail para ele. Ele contou a história para a revista Man About Town em maio.

"Ouça, sei que você está passando por isso agora, não gosto de papéis como este e eu só queria que você soubesse que estou pensando em você e boa sorte, supere isso", escreveu na mensagem.

Segundo o ator, Hammer respondeu a mensagem agradecendo. "Ele me mandou um e-mail de volta e disse obrigado, quem sabe, espero que ele supere isso".

Duhamel esteve em produções como "Juntos Pelo Acaso" (2010), "Transformers: O Filme" (2007) e "Com Amor, Simon" (2018). O ator é ex-marido da cantora Fergie, 46. Juntos, eles são pais de Axl Jack Duhamel que tem 7 anos.

Em seu Instagram, a cantora e o diretor do projeto, Jason Moore, pulicaram uma série de fotos dos bastidores do filme. A produção ainda não possui data de estreia, e além de Jennifer Lopez e Duhamel, também estão no elenco Lenny Kravitz, 56, e a atriz brasileira Sonia Braga, 70.

ENTENDA O CASO

Com acusações de estupro e canibalismo, Hammer perdeu o contrato com agência WME, de Hollywood. O desligamento aconteceu dias depois do ator deixar o elenco da série da Paramount +, The Offer, drama sobre o clássico "O Poderoso Chefão".

A sequência de negativas a Hammer veio após a revelação de mensagens —ainda não verificadas— que foram postadas em uma conta do Instagram administrada por uma mulher que afirma ter se relacionado com o artista.

O conteúdo contém descrições gráficas de fantasias sexuais que incluem abuso e até canibalismo. Desde então, várias outras mulheres disseram que experimentaram trocas semelhantes com ele, que nega as acusações.