José Eduardo Mendonça lança livro de poemas em bar em São Paulo

"Eu não quero fazer versos/ com imagens encarquilhadas de redondilhas exatas./ Eu também quero a poesia feita do fluxo,/ eu quero a naturalidade de tudo que pulsa", afirmou ele em nota divulgada pela editora em suas redes sociais.

Publicado pela editora Laranja Original, este é o primeiro livro de poesia de Mendonça, que tem uma trajetória no jornalismo com passagens em diversos veículos de informação.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O escritor e jornalista José Eduardo Mendonça lança o livro de poemas "Na Extrema Curva do Camnho Extremo" nesta terça (14). Haverá uma sessão de autógrafos com o autor no Bar Balcão, em São Paulo, de 20h até 22h30.

