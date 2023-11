Jornalista desabafa com a morte de um colega de emissora na Faixa de Gaza

Hattab é o 36º jornalista morto no conflito, segundo o Comitê para a Proteção dos Jornalistas (em inglês: Committee to Protect Journalists - CPJ).

Bashir estava ao vivo no ar quando descobriu sobre a morte de Hattab, com quem se encontrou um pouco antes da tragédia. Outros colegas do jornalista também choraram com a morte de Mohammed. Ele foi morto juntamente com 11 membros da sua família dentro de casa.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O anúncio da morte de um correspondente da TV Palestina nesta quinta-feira (2) expôs a revolta e também o cansaço dos palestinos com a Guerra Israel-Hamas. "Não aguentamos mais, estamos exaustos", contou o jornalista Salman al-Bashir ao saber que seu colega de emissora Mohammed Abu Hattab era uma das vítimas de um ataque aéreo em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.