Jorge Aragão responde bem a tratamento de câncer e já tem previsão de alta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jorge Aragão deve receber alta no final de semana após apresentar "ótimos resultados" em seus exames, diz novo boletim médico do cantor.

Segundo a nota, ele só ficou internado por precaução médica: "O artista vem respondendo bem ao tratamento e faz esse primeiro acompanhamento no hospital apenas por precaução médica. Aragão tem previsão de alta para o fim de semana e todos os seus exames apresentam ótimos resultados".

No último final de semana, o artista divulgou o diagnóstico de câncer. Jorge Aragão tem um linfoma não Hodgkin -um tipo de câncer que acomete o sistema linfático.

Os principais sintomas do linfoma não Hodgkin são inchaço nos gânglios do pescoço, das axilas e da virilha, suor noturno excessivo, febre, coceira na pele e perda de peso. Famosos como Jane Fonda, Edson Celulari e Reynaldo Giannechini também já foram diagnosticados com a doença.

PROBLEMAS DE SAÚDE

Jorge Aragão ficou internado para tratar de um problema na vesícula, em junho de 2022. "Aragão tranquiliza os seus fãs, afirmando que está bem e que a ida ao hospital trata de um problema na vesícula, que já o incomodava desde 2020, mas não pode ser tratado cirurgicamente devido à covid-19", disse a equipe do cantor.

Em novembro de 2021, ele foi internado por três dias para tratar problemas no coração. O sambista permaneceu no hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e passou por um cateterismo cardíaco com angioplastia coronariana.

O cantor permaneceu mais de duas semanas internado no Rio de Janeiro por complicações de covid-19 em 2020. À época, após receber alta, o artista disse que chegou a acreditar que não sobreviveria.