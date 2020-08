Jonas Esticado lança álbum promocional com o objetivo de tocar em paredões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jonas Esticado, 25, lança nesta quinta-feira (27) a compilação "Promocional de Setembro", que tem o objetivo de tocar nos paredões (aquelas adaptações de sons automotivos com várias caixas, que somam tantos decibéis que fazem tudo tremer quando tocam).

O trabalho traz 12 faixas, entre as quais duas inéditas. "Quero ver o Brasil inteiro escutando o melhor do [meu] repertório", afirma o cantor cearense. "É mais um [álbum] pra tocar nas paradas e colocar todo mundo pra dançar e, claro, se apaixonar."

Atualmente, Jonas faz sucesso com "Investe em Mim", que está há quatro semanas entre as cinco mais tocadas do Spotify. A música soma mais de 64 milhões de visualizações no canal do artista.

Em setembro, ainda sem data oficial de lançamento, ele divide os vocais com Wesley Safadão na canção "A Isca". A dupla gravou o clipe da música neste mês.

No primeiro semestre deste ano, em maio, ele já havia lançado o álbum "Jonas In Brasília (Ao Vivo)".