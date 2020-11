Jojo vira alvo de Biel, Lidi, Lucas e Lipe em A Fazenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Jojo deverá ser um nome certo na formação da próxima roça de A Fazenda 12 (Record). Isso porque pelo menos quatro pessoas reclamam do comportamento isolado da peoa que tem se distanciado na casa.

Em papo com Mirella e Lucas Selfie na tarde desta terça-feira (10), Lidi disse que Jojo não tem olhado na cara dela. "Não fala mais comigo", ressaltou.

Mas o desgosto pelo comportamento diferente da peoa atinge outros jogadores no reality. O cantor Biel, que já teve algumas desavenças com Jojo na casa e inclusive foi acusado de tentar comover o público com uma fala de racismo reverso, ressaltou os motivos pelos quais ela não o quer bem.

"Por que vocês acham que eu bati tanto na tecla de querer entender o motivo de ela me odiar tanto? Porque eu nunca bajulei ela. Não está claro isso para vocês?", comentou Biel que já discutiu com Jojo e disse que o problema dela seria a falta de humildade.

Lucas Selfie também questionou o comportamento da colega de confinamento e concordou que ela estaria querendo ser bajulada. Ele deveria ser o escolhido por Jojo para a roça, já que ela mesmo revelou essa intenção na festa da última sexta-feira (6). Mas como ele está na baia não poderá ser escolhido pela peoa.

Na sequência, Lipe foi outro a reclamar do distanciamento da funkeira. "Ela não está nem falando comigo. Eu estava bem-humorado ontem", disse Lipe ao mencionar uma discussão que teve com ela na cozinha da qual já se desculparam.

Mas não é de agora que Jojo vira alvo. A cantora, que até o momento vinha passando ilesa por polêmicas negativas no reality, protagonizou um momento que causou discussão e questionamentos nas redes sociais. Na noite de sábado (7), a funkeira Jojo fez um comentário sobre o corpo de Tays Reis que dividiu opiniões.

Tudo começou quando Jojo disse que não entendia o motivo de várias pessoas fazerem lipoaspiração antes de participar de um reality show. E deu o exemplo de Tays, sugerindo que o corpo da baiana estaria mais definido no começo do programa.

Tays não gostou e rebateu que seu corpo mudou porque ela está engordando. Comentou ainda que não fez a cirurgia para entrar em A Fazenda. Na internet, o público travou debate sobre o ocorrido, e muita gente considerou desnecessários os comentários de Jojo sobre Tays e detonou a peoa.