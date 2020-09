Jojo Todynho é a primeira participante confirmada de A Fazenda 12

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record confirmou oficialmente nesta segunda-feira (7) a primeira participante de A Fazenda 12. Trata-se da funkeira Jojo Todynho, 23.

No perfil da atração no TikTok, foi publicado um vídeo da cantora de "Que Tiro Foi Esse?" com a legenda: "Primeira peoa revelada! Pode entrar @jojotodynho, confirmadíssima na #AFazenda12! Vem que a gente quer ver #FogoNoFeno!"

O nome da cantora já era dado como certo pelos fãs do programa. No domingo (6), a emissora havia dado dicas sobre a presença da peoa na mesma rede social. Um vídeo informava que uma das participantes era cantora e compositora, que seu primeiro hit havia sido lançado no finalzinho de 2017 e que ela havia bombado na internet após participar do clipe de outra cantora. A descrição se encaixa com o perfil de Jojo.

No sábado (5), um perfil de Instagram da Record Europa publicou gifs em que apareciam as silhuetas de dois participantes que fariam parte do elenco do reality rural. A ideia era fazer uma brincadeira e despertar interesse pelo programa, que estreia nesta terça (8).

Mas muitos internautas conseguiram achar fotos antigas de Todynho (e também do cantor Biel) que se encaixam perfeitamente às silhuetas. Depois que a ação gerou grande repercussão nas redes, os gifs foram apagados.